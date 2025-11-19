Глава Минфина США заявил, что Трамп мог бы стать отличным главой ФРС

Действующего главу ФРС Джерома Паэулла Трамп критикует за темпы снижения ключевой ставки, называет опоздавшим и глупым, но отправить в отставку сразу, по собственному признанию, не решается. Советники указывают, что такое решение подорвало бы уверенность в независимости ФРС. Полномочия действующего главы истекают в мае.