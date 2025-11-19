Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США заявил, что Трамп мог бы стать отличным главой ФРС - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/bessent-2055885763.html
Глава Минфина США заявил, что Трамп мог бы стать отличным главой ФРС
Глава Минфина США заявил, что Трамп мог бы стать отличным главой ФРС - РИА Новости, 19.11.2025
Глава Минфина США заявил, что Трамп мог бы стать отличным главой ФРС
Министр финансов США Скотт Бессент сказал в среду, что президент Дональд Трамп мог бы стать отличной главой Федеральной резервной системы (ФРС). РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T03:00:00+03:00
2025-11-19T03:00:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
скотт бессент
федеральная резервная система сша
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_714044b44faad1af1e51f786ccd27eed.jpg
https://ria.ru/20251119/tramp-2055883179.html
https://ria.ru/20251119/bessent-2055883027.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_6a247b42a1f54a6696a837d756a0a6c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент, федеральная резервная система сша, министерство финансов сша
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Федеральная резервная система США, Министерство финансов США
Глава Минфина США заявил, что Трамп мог бы стать отличным главой ФРС

Бессент: Трамп может стать отличным главой Федеральной резервной системы

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент сказал в среду, что президент Дональд Трамп мог бы стать отличной главой Федеральной резервной системы (ФРС).
"Я думаю, президент Трамп станет отличным председателем ФРС. Он непредвзят. Он разбирается в денежно-кредитной политике лучше многих", - шутливо сказал Бессент в интервью Fox News о ходе согласования кандидатур на пост руководителя банковского регулятора США.
Главное здание ФРС США - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп примет решение о кандидатуре на пост главы ФРС до Рождества
02:36
Действующего главу ФРС Джерома Паэулла Трамп критикует за темпы снижения ключевой ставки, называет опоздавшим и глупым, но отправить в отставку сразу, по собственному признанию, не решается. Советники указывают, что такое решение подорвало бы уверенность в независимости ФРС. Полномочия действующего главы истекают в мае.
Ранее Трамп подтвердил намерение возглавить Совет мира по сектору Газа в рамках плана по урегулированию в полуэксклаве. Трамп также назначил себя председателем совета попечителей Кеннеди-центра.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Бессент исключил возможность своего перехода на пост председателя ФРС
02:34
 
В миреСШАДональд ТрампСкотт БессентФедеральная резервная система СШАМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала