Бессент исключил возможность своего перехода на пост председателя ФРС
Бессент исключил возможность своего перехода на пост председателя ФРС
Глава минфина США Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что не собирается переходить на пост председателя ФРС, уточнив, что сейчас в списке кандидатов пять... РИА Новости, 19.11.2025
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что не собирается становиться главой ФРС