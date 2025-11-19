Рейтинг@Mail.ru
В России будут идентифицировать гражданские БПЛА на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 19.11.2025 (обновлено: 13:02 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/bespilotniki-2055955481.html
В России будут идентифицировать гражданские БПЛА на базе "ЭРА-ГЛОНАСС"
В России будут идентифицировать гражданские БПЛА на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 19.11.2025
В России будут идентифицировать гражданские БПЛА на базе "ЭРА-ГЛОНАСС"
Идентификация гражданских беспилотников на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" в России начнется с марта 2026 года, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:22:00+03:00
2025-11-19T13:02:00+03:00
россия
виталий савельев
эра-глонасс
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38279/15/382791583_0:131:3092:1870_1920x0_80_0_0_a45bd41818fc14764c6dd59fccf88c3e.jpg
https://ria.ru/20250811/era-glonass-2034678513.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38279/15/382791583_213:0:2880:2000_1920x0_80_0_0_a00d76c0e60531b74b464750c0e65787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, виталий савельев, эра-глонасс, технологии
Россия, Виталий Савельев, ЭРА-ГЛОНАСС, Технологии
В России будут идентифицировать гражданские БПЛА на базе "ЭРА-ГЛОНАСС"

Савельев: идентификация БПЛА на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" начнется с марта 2026 года

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГЛОНАСС
ГЛОНАСС - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
ГЛОНАСС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Идентификация гражданских беспилотников на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" в России начнется с марта 2026 года, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"С марта следующего года мы будем идентифицировать беспилотники в небе, что очень важно, чтобы люди понимали, да и компании понимали, что за беспилотник находится в небе. Вот на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" мы это сделаем, и с марта следующего года будет такая норма, когда беспилотник будет себя сам идентифицировать", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
В конце сентября в Минтрансе РФ сообщали РИА Новости, что ведомство ставит стратегической целью первым в мире создать единую систему идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", уже успешно протестировано подключение и мониторинг различных типов: авиадронов, грузовиков и катеров.
Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС", созданная 10 лет назад по поручению президента России Владимира Путина, является первой в мире системой аварийного оповещения на транспорте, которая служит цифровым инструментом для повышения безопасности водителей и пассажиров.
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Эксперты сравнили цену идентификации дрона по "ЭРА-ГЛОНАСС" с чашкой кофе
11 августа, 21:07
 
РоссияВиталий СавельевЭРА-ГЛОНАССТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала