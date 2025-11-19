В России будут идентифицировать гражданские БПЛА на базе "ЭРА-ГЛОНАСС"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Идентификация гражданских беспилотников на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" в России начнется с марта 2026 года, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"С марта следующего года мы будем идентифицировать беспилотники в небе, что очень важно, чтобы люди понимали, да и компании понимали, что за беспилотник находится в небе. Вот на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" мы это сделаем, и с марта следующего года будет такая норма, когда беспилотник будет себя сам идентифицировать", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
В конце сентября в Минтрансе РФ сообщали РИА Новости, что ведомство ставит стратегической целью первым в мире создать единую систему идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", уже успешно протестировано подключение и мониторинг различных типов: авиадронов, грузовиков и катеров.
Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС", созданная 10 лет назад по поручению президента России Владимира Путина, является первой в мире системой аварийного оповещения на транспорте, которая служит цифровым инструментом для повышения безопасности водителей и пассажиров.