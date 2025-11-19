Рейтинг@Mail.ru
Над Курской и Брянской областями сбили четыре украинских БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 19.11.2025
Над Курской и Брянской областями сбили четыре украинских БПЛА
Над Курской и Брянской областями сбили четыре украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2025
Над Курской и Брянской областями сбили четыре украинских БПЛА

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"19 ноября т.г. с 9.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БпЛА – над территорией Курской области и один БпЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Остались сутки. Режим Зеленского охватила агония
