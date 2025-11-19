https://ria.ru/20251119/bespilotnik-2055989566.html
Над Курской и Брянской областями сбили четыре украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2025
