На Кубани обломки беспилотника повредили частный дом - РИА Новости, 19.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 19.11.2025
На Кубани обломки беспилотника повредили частный дом
На Кубани обломки беспилотника повредили частный дом
Обломки БПЛА повредили частный дом в Северском районе Краснодарского края, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона.
2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Сотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили частный дом в Северском районе Краснодарского края, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона.
Северском районе обломки БПЛА повредили частный дом. Фрагменты беспилотника упали в поселок городского типа Ильский. Пострадавших нет. Повреждена кровля, потолок и остекление дома. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что администрация муниципалитета окажет необходимую помощь жителям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
