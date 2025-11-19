https://ria.ru/20251119/bespilotnik-2055912272.html
На Кубани обломки беспилотника повредили частный дом
Обломки БПЛА повредили частный дом в Северском районе Краснодарского края, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 19.11.2025
В Северском районе Кубани обломки БПЛА повредили частный дом