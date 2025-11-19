Пилот, посадивший самолет под Новосибирском, согласился с решением суда

ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле в Новосибирской области, сообщил РИА Новости, что согласен с решением омского суда вернуть его дело в прокуратуру.
Центральный районный суд Омска на предварительных слушаниях постановил вернуть дело в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения, сообщил ранее адвокат Белова. Пилот, который в сентябре 2023 года без жертв посадил самолет рейсом Сочи — Омск на пшеничное поле под Новосибирском, обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Белов и его защитник не смогли явиться на закрытое заседание суда, их интересы представлял омский адвокат.
"Коллега моего защитника был достаточным образом подробно проинструктирован. Он озвучил только малую толику нарушений, выявленных в деле. Еще масса нарушений осталась про запас. Решение вернуть дело в прокуратуру является абсолютно закономерным при таком количестве нарушений, допущенных следствием", – сказал собеседник.
Ранее Белов заявил РИА Новости, что считает проведенное расследование некачественным, а привлеченного следствием эксперта некомпетентным. Себя он назвал невиновным, а от суда ждет объективности и установления истины.
"Возникает вопрос: каким образом прокуратура за один день утвердила обвинительное заключение с таким количеством нарушений закона? Интересна была и позиция судьи. Если сначала она была настроена достаточно сурово, то чем больше она узнавала подробностей, тем сильнее было видно, что она начинает занимать нашу сторону", – добавил пилот.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имел более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.
Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Из обвинительного заключения следует, что при заходе на посадку в аэропорту Омска и выпуске шасси самолета была обнаружена техническая неисправность - вытекание гидравлической жидкости гидросистемы, необходимой в том числе для обратной уборки шасси внутрь корпуса самолета и закрытия его створки, а также влияющей на управление самолетом при торможении и рулении по взлетно-посадочной полосе аэродрома.
Следствие считает, что Белов при отсутствии препятствий для безопасной посадки самолета в аэропорту назначения в Омске, нарушая правила, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска. При перелете самолета с неисправной гидросистемой и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В итоге Белов решил вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей.