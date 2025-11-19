Пилот, посадивший самолет под Новосибирском, согласился с решением суда

ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле в Новосибирской области, сообщил РИА Новости, что согласен с решением омского суда вернуть его дело в прокуратуру.

Центральный районный суд Омска на предварительных слушаниях постановил вернуть дело в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения, сообщил ранее адвокат Белова . Пилот, который в сентябре 2023 года без жертв посадил самолет рейсом Сочи — Омск на пшеничное поле под Новосибирском, обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Белов и его защитник не смогли явиться на закрытое заседание суда, их интересы представлял омский адвокат.

"Коллега моего защитника был достаточным образом подробно проинструктирован. Он озвучил только малую толику нарушений, выявленных в деле. Еще масса нарушений осталась про запас. Решение вернуть дело в прокуратуру является абсолютно закономерным при таком количестве нарушений, допущенных следствием", – сказал собеседник.

Ранее Белов заявил РИА Новости, что считает проведенное расследование некачественным, а привлеченного следствием эксперта некомпетентным. Себя он назвал невиновным, а от суда ждет объективности и установления истины.

"Возникает вопрос: каким образом прокуратура за один день утвердила обвинительное заключение с таким количеством нарушений закона? Интересна была и позиция судьи. Если сначала она была настроена достаточно сурово, то чем больше она узнавала подробностей, тем сильнее было видно, что она начинает занимать нашу сторону", – добавил пилот.

Самолет " Уральских авиалиний ", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска . По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имел более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.

Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Из обвинительного заключения следует, что при заходе на посадку в аэропорту Омска и выпуске шасси самолета была обнаружена техническая неисправность - вытекание гидравлической жидкости гидросистемы, необходимой в том числе для обратной уборки шасси внутрь корпуса самолета и закрытия его створки, а также влияющей на управление самолетом при торможении и рулении по взлетно-посадочной полосе аэродрома.