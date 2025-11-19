Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин попросил разрешить возбудить дела против шести судей
18:56 19.11.2025 (обновлено: 21:55 19.11.2025)
Бастрыкин попросил разрешить возбудить дела против шести судей
Бастрыкин попросил разрешить возбудить дела против шести судей
происшествия, россия, александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин
Бастрыкин попросил разрешить возбудить дела против шести судей

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит разрешение на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщает Высшая квалификационная коллегия судей России.
"Квалифколлегия рассмотрит представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел", — сказано в сообщении.
Всего он планирует возбудить дела против шести действующих или пребывающих в отставке судей.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Бастрыкин попросил возбудить дело о взяточничестве против судьи из Курска
17 ноября, 13:27
 
ПроисшествияРоссияАлександр Бастрыкин
 
 
