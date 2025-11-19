https://ria.ru/20251119/bagreeva-2055790768.html
Московские производители изделий из текстиля увеличили оборот за 3 квартала
Московские производители изделий из текстиля увеличили оборот за 3 квартала
Московские производители изделий из текстиля увеличили оборот за 3 квартала
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Столичные компании, занимающиеся выпуском товаров из текстиля и одежды, за первые девять месяцев 2025 года заработали 226,7 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их выручка выросла на 35,2% в сопоставимых ценах, сообщила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она подчеркнула, что предприятия постоянно обновляют производство и делают технологии более современными. Багреева также сказала, что модернизация позволяет увеличивать количество выпускаемых товаров, а также доставлять их в различные российские регионы.
"За три квартала 2025 года предприятия отрасли заработали 226,7 миллиарда рублей, превысив показатель того же периода прошлого года более чем на 35%. На столичных производителей одежды и текстиля приходится четыре процента оборота обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора и почти 23% от общего оборота отрасли в России", – приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы слова Багреевой.
Так, наибольший вклад в рост выручки внесли компании, занимающиеся выпуском одежды. Они увеличили оборот на 44% – до 187,3 миллиарда рублей. Цифра составила около 83% от всей выручки отрасли. Порядка 17% принесли компании, занимающиеся производством текстильных изделий. Их оборот составил 39,4 миллиарда рублей.
Доля в отраслевом обороте малых предприятий выросла на 8,5 процентных пункта – до более чем 55%. Вместе они заработали 125,3 миллиарда рублей за девять месяцев. На компании крупного и среднего сегмента пришлось порядка 45% общей выручки. Цифра составила 101,4 миллиарда рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – 13,5%.
Ранее Багреева рассказала, что оборот пищевой отрасли за три квартала достиг 708 миллиардов рублей, на 15% превысив показатель аналогичного периода прошлого года.