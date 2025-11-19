Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Азаров обвинил Зеленского в руководстве коррупционными схемами - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 19.11.2025 (обновлено: 16:23 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/azarov-2056053790.html
Экс-премьер Азаров обвинил Зеленского в руководстве коррупционными схемами
Экс-премьер Азаров обвинил Зеленского в руководстве коррупционными схемами - РИА Новости, 19.11.2025
Экс-премьер Азаров обвинил Зеленского в руководстве коррупционными схемами
Коррупционный скандал на Украине показал, что все эти схемы возглавлялись лично Владимиром Зеленским и руководителем его офиса Андреем Ермаком, заявил в... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:13:00+03:00
2025-11-19T16:23:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
тимур миндич
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151946/88/1519468881_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_2ca1c5804478546f07bf03cbf249b244.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2056012234.html
https://ria.ru/20251119/zelenskiy--2055945454.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151946/88/1519468881_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_157641c41b9aa5303d19e06932036d17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, тимур миндич, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Экс-премьер Азаров обвинил Зеленского в руководстве коррупционными схемами

Азаров: всеми коррупционными схемами на Украине руководили Зеленский и Ермак

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Николай Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине показал, что все эти схемы возглавлялись лично Владимиром Зеленским и руководителем его офиса Андреем Ермаком, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
"Сейчас уже понятно, что все эти коррупционные схемы руководились, возглавлялись администрацией Зеленского. То есть им самим и (руководителем его офиса Андреем - ред.) Ермаком", - сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ узнали, в каком случае Зеленский уволит Ермака
Вчера, 14:17
Азаров утверждает, что Ермак не мог действовать без одобрения со стороны Зеленского, который был в курсе дел своего "ближайшего помощника".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В скандальном деле о коррупции на Украине появилось имя Зеленского
Вчера, 10:56
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийТимур МиндичАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала