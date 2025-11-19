В Хабаровском крае перевернулся автобус, один человек пострадал

https://ria.ru/20251119/avtobus-2055957007.html
Автобус с пассажирами перевернулся в Николаевском районе Хабаровского края, пострадала женщина, сообщила госавтоинспекция региона. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:28:00+03:00
2025-11-19T11:28:00+03:00
2025-11-19T13:23:00+03:00
ХАБАРОВСК, 19 ноя - РИА Новости. Автобус с пассажирами перевернулся в Николаевском районе Хабаровского края, пострадала женщина, сообщила госавтоинспекция региона.
"Сегодня в 14.15 (7.15 мск) в районе 12-го километра на автодороге подъезд к р.п. Чныррах Николаевского района водитель автобуса ПАЗ 320530-02 не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с опрокидыванием автобуса справа по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадала женщина", - сообщает ГИБДД в своем Telegram-канале.
Как сообщает прокуратура региона, в салоне автобуса находились кондуктор и пассажиры, им оказана необходимая помощь.
Надзорным ведомством организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок, а также безопасности дорожного движения. Отдельное внимание будет уделено соблюдению условий труда и отдыха водителей, проведения предрейсового и послерейсового осмотра автобуса, исполнения перевозчиком требований по выпуску на линию технически исправных транспортных средств. Также на контроль прокуратуры поставлены ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами.