В России нет проблем с техобслуживанием самолетов, заявил Савельев - РИА Новости, 19.11.2025
10:47 19.11.2025
В России нет проблем с техобслуживанием самолетов, заявил Савельев
В России нет проблем с техобслуживанием самолетов, заявил Савельев
В России нет проблем с техобслуживанием самолетов, заявил Савельев

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В России нет проблем с техобслуживанием самолетов для гражданской авиации, страна обеспечивает себя комплектующими для авиации, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"С точки зрения обслуживания у нас в России достаточное количество сертифицированных предприятий. Это "Аэрофлот Техникс", например, "S7 Инжиниринг". У нас полностью компании в состоянии проводить чекапы самолетов, что, собственно, мы успешно и делаем. И у нас в этом плане нет никаких проблем. Мы обеспечиваем себя, авиакомпании, и комплектующими материалами, и запасными частями. Поэтому у нас все пока хорошо, и компании успешно работают", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Потребность в авиарейсах с запуском ВСМ сохранится, заявил Савельев
