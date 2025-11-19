Рейтинг@Mail.ru
Россия переходит на импортозамещенную авиатехнику, заявил Чемезов - РИА Новости, 19.11.2025
00:05 19.11.2025 (обновлено: 04:01 19.11.2025)
Россия переходит на импортозамещенную авиатехнику, заявил Чемезов
Россия переходит на импортозамещенную авиатехнику, заявил Чемезов - РИА Новости, 19.11.2025
Россия переходит на импортозамещенную авиатехнику, заявил Чемезов
Строительство военной техники в России осуществлялось собственными силами, так и продолжится, однако теперь страна переходит и на производство полностью... РИА Новости, 19.11.2025
Россия переходит на импортозамещенную авиатехнику, заявил Чемезов

Самолет МС-21
Самолет МС-21. Архивное фото
ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Строительство военной техники в России осуществлялось собственными силами, так и продолжится, однако теперь страна переходит и на производство полностью импортозамещенной и гражданской авиации, рассказал журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Да, мы изначально планировали, что мы будем делать совместно в кооперации с нашими иностранными партнерами. Но, к сожалению, не получилось. Вся военная техника, как ранее делалась собственными силами, так и продолжается. Сегодня мы переходим на производство полностью импортозамещенной и гражданской авиации", - сказал он.
Чемезов напомнил, что изначально Россия планировала строить самолеты в кооперации с зарубежными коллегами, однако после введения санкций в 2014 году страна начала большую работу по импортозамещению.
"И результаты практически вы видите сами. МС-21, это среднемагистральный самолет, полностью импортозамещен. Установлены наши собственные двигатели, авионика, свое собственное крыло, композитное сделали. Все это прошло буквально за считанные годы. За 6-7 лет мы сделали то, что имеем на сегодняшний день. И то же самое я могу сказать о Superjet. Он (изначально - ред.) был создан в кооперации со многими странами. Сегодня уже заканчивается сертификация нашего самолета, полностью импортозамещенного, с нашим собственным двигателем, с нашей авионикой. В общем, комплект полностью наш", - добавил Чемезов.
Он подчеркнул, что похожая ситуация и с вертолетами. Например, "Ансат" создавался тоже в кооперации с иностранными компаниями. По словам Чемезова, сегодня машина получила новый двигатель российского производства, и он оказался лучше, чем иностранный. У вертолета благодаря новому двигателю увеличилась дальность полета, он стал более эффективным, добавил он.
