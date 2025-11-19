https://ria.ru/20251119/ataki-2055974919.html
Российские военные отразили пять атак из Гришино на Красноармейск за сутки
Российские военные отразили пять атак из Гришино на Красноармейск за сутки - РИА Новости, 19.11.2025
Российские военные отразили пять атак из Гришино на Красноармейск за сутки
Российские подразделения группировки "Центр" отразили пять атак из Гришино по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, уничтожены до 45... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
