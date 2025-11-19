МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили пять атак из Гришино по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, уничтожены до 45 боевиков, сообщило в среду Минобороны РФ

"Отражены пять атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 45 боевиков и бронеавтомобиль "Казак", - говорится в сообщении российского военного ведомства.