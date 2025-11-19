СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал целенаправленной провокацией использованием Киевом американских ракет для удара вглубь территории России.

При этом, по его мнению, необходимо разобраться, действовал ли киевский режим самостоятельно, принимая решения атаковать американскими ракетами гражданскую инфраструктуру в глубине России.