В Госдуме прокомментировали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS - РИА Новости, 19.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 19.11.2025
В Госдуме прокомментировали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS
В Госдуме прокомментировали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал целенаправленной провокацией использованием Киевом американских ракет... РИА Новости, 19.11.2025
россия, сша, киев, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Киев, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Депутат ГД Шеремет назвал провокацией попытку удара по России ракетами ATACMS

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал целенаправленной провокацией использованием Киевом американских ракет для удара вглубь территории России.
В среду в Минобороны РФ сообщили, что Киев при попытке нанести удар по Воронежу применил четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США. Все четыре ракеты сбила российская ПВО. Обломками сбитых ракет были повреждены крыши областного геронтологического центра и дома для детей-сирот, а также частный дом, жертв и пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Киевский режим пошел на целенаправленную провокацию, чтобы использовать американские ракеты для срыва консультаций и переговоров между Россией и США по мирному урегулированию украинского военного конфликта", - сказал Шеремет.
По его словам, киевский режим во главе с Владимиром Зеленский стремится любой ценной втянуть США в открытое противостояние с Россией.
"Зеленский цепляется, как утопающий за соломину, чтобы любой ценной удержаться у власти, учитывая громкие коррупционные дела, плачевные дела, деморализованное состояние и колоссальные потери у ВСУ на линии фронта", - сказал Шеремет.
При этом, по его мнению, необходимо разобраться, действовал ли киевский режим самостоятельно, принимая решения атаковать американскими ракетами гражданскую инфраструктуру в глубине России.
"Зеленский идет на любые мерзости и ухищрения, добиваясь эскалации конфликта, чтобы отвлечь международное внимание от разгорающегося на Украине коррупционного скандала и подставить США", - сказал депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКиевМихаил ШереметВладимир ЗеленскийГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
