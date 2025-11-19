В Челябинске арестовали начальника тюремной больницы по делу о взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Металлургический районный суд Челябинска заключил под стражу до 18 января начальника туберкулезной больницы ГУФСИН по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как уточнили в региональном СУСК, фигуранту предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.

В пресс-службе СУСК РФ по региону сообщали, что, по версии следствия, Архипов получил в качестве взятки телевизор, строительный вагончик и стройматериалы на сумму не менее 150 тысяч рублей.