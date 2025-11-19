Суд в Москве арестовал композитора Шмитова

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы на 13 суток арестовал российского композитора и органиста Алексея Шмитова за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как установил суд, композитор, находясь в общественном месте, пренебрегая общественными правилами поведения, "тыльной стороной ладони неоднократно трогал гениталии несовершеннолетнего гражданина".

68-летний Алексей Шмитов является одним из наиболее ярких представителей органной школы России, благодаря искусству которых укрепляется престиж нашей страны на мировой музыкальной сцене, говорится на сайте Союза композиторов России.