Суд в Москве арестовал композитора Шмитова - РИА Новости, 19.11.2025
10:54 19.11.2025
Суд в Москве арестовал композитора Шмитова
Суд в Москве арестовал композитора Шмитова
Нагатинский суд Москвы на 13 суток арестовал российского композитора и органиста Алексея Шмитова за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе...
москва
россия
происшествия
москва
россия
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Суд в Москве арестовал композитора Шмитова

Суд в Москве арестовал на 13 суток композитора Шмитова за хулиганство

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы на 13 суток арестовал российского композитора и органиста Алексея Шмитова за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы Шмитов Алексей Михайлович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 13 суток", - рассказали в пресс-службе.
Как установил суд, композитор, находясь в общественном месте, пренебрегая общественными правилами поведения, "тыльной стороной ладони неоднократно трогал гениталии несовершеннолетнего гражданина".
68-летний Алексей Шмитов является одним из наиболее ярких представителей органной школы России, благодаря искусству которых укрепляется престиж нашей страны на мировой музыкальной сцене, говорится на сайте Союза композиторов России.
МоскваРоссияПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала