Суд в Москве арестовал композитора Шмитова
Суд в Москве арестовал композитора Шмитова - РИА Новости, 19.11.2025
Суд в Москве арестовал композитора Шмитова
Нагатинский суд Москвы на 13 суток арестовал российского композитора и органиста Алексея Шмитова за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы на 13 суток арестовал российского композитора и органиста Алексея Шмитова за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы
Шмитов Алексей Михайлович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ
, ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 13 суток", - рассказали в пресс-службе.
Как установил суд, композитор, находясь в общественном месте, пренебрегая общественными правилами поведения, "тыльной стороной ладони неоднократно трогал гениталии несовершеннолетнего гражданина".
68-летний Алексей Шмитов является одним из наиболее ярких представителей органной школы России, благодаря искусству которых укрепляется престиж нашей страны на мировой музыкальной сцене, говорится на сайте Союза композиторов России.