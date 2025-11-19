Рейтинг@Mail.ru
Жителя Урала, угрожавшего гранатой сожительнице, арестовали - РИА Новости, 19.11.2025
10:43 19.11.2025 (обновлено: 10:49 19.11.2025)
Жителя Урала, угрожавшего гранатой сожительнице, арестовали
Жителя Урала, угрожавшего гранатой сожительнице, арестовали - РИА Новости, 19.11.2025
Жителя Урала, угрожавшего гранатой сожительнице, арестовали
Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал до 17 января 2026 года мужчину, державшего в заложницах сожительницу и угрожавшего гранатой,... РИА Новости, 19.11.2025
происшествия
свердловская область
первоуральск
следственный комитет россии (ск рф)
урал
свердловская область
первоуральск
урал
происшествия, свердловская область, первоуральск, следственный комитет россии (ск рф), урал
Происшествия, Свердловская область, Первоуральск, Следственный комитет России (СК РФ), Урал
Жителя Урала, угрожавшего гранатой сожительнице, арестовали

Первоуральский суд арестовал мужчину, взявшего в заложники сожительницу

Оглашение меры пресечения обвиняемому в незаконном лишении свободы
Оглашение меры пресечения обвиняемому в незаконном лишении свободы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Суды Свердловской области/Telegram
Оглашение меры пресечения обвиняемому в незаконном лишении свободы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал до 17 января 2026 года мужчину, державшего в заложницах сожительницу и угрожавшего гранатой, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
«
"В отношении А. Фахретдинова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 17 января 2026 года", – сказали в инстанции.
Ему вменяют статью о незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
По данным СК по региону, вечером в понедельник в жилом многоквартирном доме по улице Малышева в Первоуральске 52-летний местный житель удерживал в квартире 47-летнюю женщину. Как уточняли в областном управлении Росгвардии, он угрожал взорвать гранату, вел себя неадекватно и агрессивно. Жители дома были эвакуированы, а дом, где случилось ЧП, оцеплен. Следователи возбудили уголовное дело.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, на место происшествия вызвали мать мужчины, велись переговоры, а дебоширом оказался уралец, ранее судимый за причастность к грабежу, разбойному нападению, причинению вреда здоровью.
Позднее правоохранители задержали мужчину, взрывных устройств или арсеналов огнестрельного оружия у него при себе не было. Фигурант в момент инцидента был пьян, а удерживаемая им женщина освобождена, она не пострадала, сообщали в региональном управлении СК РФ. Там же поясняли РИА Новости, что женщина, которую фигурант удерживал в квартире, является его сожительницей.
Экстренные службы на месте происшествия, где мужчина взорвал гранату в квартире в Туле - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Житель Тулы взорвал гранату во время домашней ссоры
29 августа, 15:05
 
ПроисшествияСвердловская областьПервоуральскСледственный комитет России (СК РФ)Урал
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
