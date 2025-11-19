Если бы Гарри Гудини, граф Калиостро и волшебник Сулейман могли видеть разворачивающуюся сейчас кампанию по спасению европейцами репутации, карьеры и жизни Зеленского, то они были бы потрясены гибкостью европейских членов и их способностью виртуозно пудрить мозги и напускать туману.

Коррупционный скандал на Украине застал кураторов Зеленского врасплох. Да и как по-другому?

Все было схвачено, скручено и замучено, где надо подмазано, и крыша не текла. Дошло до того, что в свое время в интервью нидерландской программе Nieuwsuur Зеленский, чуть ли не смеясь на камеру, заявил, что на Украине коррупции нет. Вот нет и все. А если что есть — это придумала Россия

Удара от НАБУ и САП никто не ждал, и тем он был болезненнее.

Оглушительное молчание со стороны европейских кураторов и спонсоров киевского режима в течение первых дней после обнародования прослушек означало, что на той стороне лихорадочно соображают, как ответить.

Пока эксперты по кризисам писали программку, сами говорящие головы на всякий случай заявили, что, несмотря ни на что, помощь Украине продолжится, мы плечом к плечу и так далее. Например, председатель Совета ЕС Стефани Луз пообещала, что "поддержка ЕС Украины останется неизменной, несмотря на коррупционные скандалы в этой стране", а глава евродипломатии Каллас признала, что "коррупционный скандал — крайне прискорбный факт", но потребовала, чтобы "деньги (тем не менее) направлялись на передовую".

Как написали в тот момент в американском Фонде Маршалла, "у президента Украины Владимира Зеленского есть краткий промежуток времени, чтобы овладеть инициативой в этой новой фазе кризиса. Пока что он пропускает эту возможность, ограничивая свои действия лишь тактическими мерами по локализации урона".

"Тактические меры" свелись к двум безумным высевам. Глава офиса президента Ермак заявил, что жена Цезаря выше любых подозрений: "президент — очень принципиальный человек", "совершенно не коррумпированный", а антикоррупционное расследование "используется определенными политическими силами, чтобы дискредитировать руководство страны".

В свою очередь, советник Зеленского Подоляк выдал восхитительное: "И в либеральных демократиях, и в авторитарных системах такие кейсы возникают, то есть коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью современной экономики <…> (главное. — Прим. ред.) — как быстро и насколько конкретно государство реагирует".

В европейских столицах воскликнули — бинго, крутим тему! Записываем: вскрытие коррупции на самых верхах — это не катастрофический, а позитивный знак, потому что "демонстрирует эффективность антикоррупционной системы Украины" (да-да, той самой, которую пару месяцев раньше пробовал задавить Зеленский). Идем дальше: признаем, что коррупция на Украине есть, и даже ее много (во какие мы смелые и честные), но главная история — что власть с коррупцией беспощадно борется. Власть — это Зеленский единолично, если что.

И тут понеслось как под копирку.

Глава Еврокомиссии дер Ляйен: "Расследование показывает, что антикоррупционные органы на Украине созданы и функционируют".

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос: "Коррупция распространена по всей Европе , но имеет значение, как государства реагируют на нее".

Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье: "Выявление коррупционных схем с участием высокопоставленных чиновников доказало, что антикоррупционные органы Украины действуют".

Молодцы, ничего не напутали.

Но попытаться перехватить повесточку — этого мало. Нужно физически помешать НАБУ и САП накопать еще чего-нибудь ненужного. Для этого была срочно начата операция "Внедрение".

Вчера в состав совета директоров компании Fire Point, связанной с "кошельком" Зеленского Миндичем, был срочно включен не кто иной, как бывший госсекретарь США Майк Помпео , который находится в контрах с Трампом и ныне мутит дела с европейцами. Сейчас над компанией кружат агенты НАБУ, и киевская шайка надеется, что Помпео их прикроет, или как минимум даст выиграть время, чтобы спрятать концы. Одновременно было объявлено, что компания "приглашает крупную западную аудиторскую фирму" для проверки своих финансов — то есть все в порядке, нас проверят нужные люди и мы вам сообщим.

Синхронно с этим премьер Украины Свириденко пригласила Евросоюз сформировать новый наблюдательный совет " Энергоатома " для "улучшения эффективности антикоррупционной политики в энергетическом секторе". Так же было объявлено, что будут приглашены международные аудиторы, которые будут путаться под ногами у оперативников НАБУ, а в идеале попробуют вынести самые опасные коробки с документами.

Следует отдать европейцам должное: когда речь идет о выживании, действуют они слаженно и быстро.