В Греции оценили возможность конфискации российских активов - РИА Новости, 19.11.2025
14:11 19.11.2025
В Греции оценили возможность конфискации российских активов
В Греции оценили возможность конфискации российских активов
Конфискация замороженных активов РФ не имеет достаточной юридической базы, это решение требует всестороннего изучения, заявила пресс-секретарь греческого МИД
2025-11-19T14:11:00+03:00
2025-11-19T14:11:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
мария захарова
сергей лавров
евросоюз
g7
россия
украина
бельгия
в мире, россия, украина, бельгия, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России
В Греции оценили возможность конфискации российских активов

МИД Греции: конфискация активов РФ не имеет достаточной юридической базы

Флаг Греции
Флаг Греции. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Конфискация замороженных активов РФ не имеет достаточной юридической базы, это решение требует всестороннего изучения, заявила пресс-секретарь греческого МИД Лана Зохиу.
"Позиция Греции заключается в том, что необходимо тщательно изучить политические, правовые и экономические параметры этого предложения (конфискации активов – ред.). Мы считаем, что для этого отсутствует достаточная правовая база", - сказала она на брифинге МИД, текст ее речи приводится на сайте министерства.
Ранее в пятницу греческий министр экономики и финансов Кириакос Пиерракакис признал, что у Евросоюза пока нет альтернативного плана по финансированию нужд Украины в случае отказа Бельгии от использования замороженных российских активов, добавив, что ЕС все еще ведет обсуждения по этому вопросу.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В миреРоссияУкраинаБельгияМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении России
 
 
