В "Москвариуме" рассказали, как растет детеныш черноморской афалины

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Детеныш краснокнижной черноморской афалины Флиппи из центра океанографии и морской биологии "Москвариум" быстро учится и уже выполняет сложные для его возраста элементы, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
Дельфиненок родился в "Москвариуме" в сентябре. Его мама - самка Нота, которая в 2023 году родила малыша Локи. Жители столицы выбрали для детеныша черноморской афалины имя Флиппи, что символизирует активный и своенравный характер и образовано от греческого Филипп.
"Любимое занятие у него (дельфиненка - ред.) появилось, это очень большая веха в его развитии: он научился играть с предметами. В природе дельфины тоже играют с предметами, но здесь ему очень интересен мячик. Для маленького дельфиненка это очень сложное поведение, то есть это не просто движение отдельными частями тела или сопровождение какого-то животного, когда он просто плывет за ним вперед, это уже направленная сложная деятельность. За этим мячиком надо следить, нужна хорошая координация, ловкость, умение держать фокус внимания на предмете", - рассказала старший тренер "Москвариума" Алиса Колосова, чьи слова приводит пресс-служба.
Старший тренер отметила, что дельфиненок также научился толкать мячик мордочкой, "буксируя" за ним по волнам. Кроме того, Флиппи учится играть с мячиком хвостом, что является еще более сложным элементов.
"У него есть такая забавная привычка, он пытается прыгнуть на мячик сверху, и, соответственно, мячик из-под него выпрыгивает, что ему доставляет много радости", - добавила она.
Черноморские афалины занесены в Красную книгу. Современная популяция этих млекопитающих в Черном море оценивается в 43 тысячи особей. Они являются самыми крупными представителями черноморских дельфинов: длина их тела может достигать трех метров, а масса - 350 килограммов.
