В "Москвариуме" рассказали, как растет детеныш черноморской афалины
Хорошие новости
 
15:21 19.11.2025
В "Москвариуме" рассказали, как растет детеныш черноморской афалины
В "Москвариуме" рассказали, как растет детеныш черноморской афалины - РИА Новости, 19.11.2025
В "Москвариуме" рассказали, как растет детеныш черноморской афалины
Детеныш краснокнижной черноморской афалины Флиппи из центра океанографии и морской биологии "Москвариум" быстро учится и уже выполняет сложные для его возраста... РИА Новости, 19.11.2025
хорошие новости
черное море
алиса колосова
москвариум
общество
москва
черное море
москва
черное море, алиса колосова, москвариум, общество, москва
Хорошие новости, Черное море, Алиса Колосова, Москвариум, Общество, Москва
В "Москвариуме" рассказали, как растет детеныш черноморской афалины

В "Москвариуме" детеныш черноморской афалины Флиппи научился играть с предметами

© Пресс-служба МосквариумаДетеныш черноморской афалины в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум"
Детеныш черноморской афалины в Центре океанографии и морской биологии Москвариум - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Пресс-служба Москвариума
Детеныш черноморской афалины в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум". Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Детеныш краснокнижной черноморской афалины Флиппи из центра океанографии и морской биологии "Москвариум" быстро учится и уже выполняет сложные для его возраста элементы, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
Дельфиненок родился в "Москвариуме" в сентябре. Его мама - самка Нота, которая в 2023 году родила малыша Локи. Жители столицы выбрали для детеныша черноморской афалины имя Флиппи, что символизирует активный и своенравный характер и образовано от греческого Филипп.
Дельфинов заметили в Финском заливе в 50 километрах от Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Дельфинов заметили в Финском заливе недалеко от Петербурга
23 июля, 12:05
"Любимое занятие у него (дельфиненка - ред.) появилось, это очень большая веха в его развитии: он научился играть с предметами. В природе дельфины тоже играют с предметами, но здесь ему очень интересен мячик. Для маленького дельфиненка это очень сложное поведение, то есть это не просто движение отдельными частями тела или сопровождение какого-то животного, когда он просто плывет за ним вперед, это уже направленная сложная деятельность. За этим мячиком надо следить, нужна хорошая координация, ловкость, умение держать фокус внимания на предмете", - рассказала старший тренер "Москвариума" Алиса Колосова, чьи слова приводит пресс-служба.
Старший тренер отметила, что дельфиненок также научился толкать мячик мордочкой, "буксируя" за ним по волнам. Кроме того, Флиппи учится играть с мячиком хвостом, что является еще более сложным элементов.
"У него есть такая забавная привычка, он пытается прыгнуть на мячик сверху, и, соответственно, мячик из-под него выпрыгивает, что ему доставляет много радости", - добавила она.
Черноморские афалины занесены в Красную книгу. Современная популяция этих млекопитающих в Черном море оценивается в 43 тысячи особей. Они являются самыми крупными представителями черноморских дельфинов: длина их тела может достигать трех метров, а масса - 350 килограммов.
Дельфин-афалина в реке Бейсуг в Краснодарском крае. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
На Кубани вытащили из реки краснокнижного дельфина
Хорошие новости, Черное море, Алиса Колосова, Москвариум, Общество, Москва
 
 
