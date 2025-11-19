Рейтинг@Mail.ru
На первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" установили корпус реактора
14:04 19.11.2025
На первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" установили корпус реактора
Корпус реактора установлен на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, объявили в ходе официальной церемонии на площадке АЭС.
в мире
египет
россия
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
Новости
В мире, Египет, Россия, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа"
На первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" установили корпус реактора

КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Корпус реактора установлен на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, объявили в ходе официальной церемонии на площадке АЭС.
"Объявляем о завершении установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа", - сказали в ходе церемонии.
В церемонии приняли участие президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин, выступившие в формате видеосвязи.
Путин и президент Египта принимают участие в церемонии установки корпуса реактора энергоблока АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин принял участие в установке корпуса реактора на АЭС "Эль-Дабаа"
В миреЕгипетРоссияАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
