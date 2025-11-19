https://ria.ru/20251119/aes-2056007872.html
На первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" установили корпус реактора
На первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" установили корпус реактора - РИА Новости, 19.11.2025
На первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" установили корпус реактора
Корпус реактора установлен на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, объявили в ходе официальной церемонии на площадке АЭС. РИА Новости, 19.11.2025
В Египте установили корпус реактора на первом энергоблоке АЭС Эль-Дабаа