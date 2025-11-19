https://ria.ru/20251119/aes-2056002999.html
АЭС "Эль-Дабаа" скоро начнет выработку электроэнергии, заявил Путин
АЭС "Эль-Дабаа" в Египте сможет начать выработку электроэнергии в обозримом будущем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
АЭС "Эль-Дабаа" скоро начнет выработку электроэнергии, заявил Путин
