Глава "Аэроэкспресса" рассказал о причинах ухода с маршрута во "Внуково"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Появление ветки метро до столичного аэропорта "Внуково" стало ключевым фактором прекращения курсирования аэроэкспрессов, решение уйти с этого маршрута было взвешенным и логичным, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Аэроэкспресса" Андрей Акимов.
"Уход с маршрута во "Внуково" был взвешенным и логичным шагом. … "Аэроэкспресс" — неотъемлемая часть транспортной системы Москвы, и мы работаем в тесной связке с городом. Когда на этом направлении появилась ветка метро — это стало важным событием в развитии всей транспортной инфраструктуры Москвы. Для нас в этой ситуации единственно верным решением было — передать пассажиропоток в надежные руки города. И сделать это максимально "бесшовно" и удобно для пассажиров", - рассказал Акимов.
"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов
1 сентября, 09:03
Станция метро "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена открылась 6 сентября 2023 года и стала первой в стране, расположенной в аэропорту. Аэроэкспрессы курсировали между аэропортом "Внуково" и Киевским вокзалом с 2008 года до 1 августа 2024 года.
"Что касается аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово" — здесь мы не просто остаемся, а продолжаем активно развиваться. Мы добавляем новые остановки, запускаем дополнительные маршруты, расширяем сервисы — все это делаем с учетом реальной транспортной картины и запросов пассажиров", - пояснил глава компании.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 ноября в 10:00.