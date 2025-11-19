Глава "Аэроэкспресса" рассказал о причинах ухода с маршрута во "Внуково"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Появление ветки метро до столичного аэропорта "Внуково" стало ключевым фактором прекращения курсирования аэроэкспрессов, решение уйти с этого маршрута было взвешенным и логичным, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Аэроэкспресса" Андрей Акимов.

"Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.