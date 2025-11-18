Подготовка к мероприятиям "Зимы в Подмосковье" стартовала в Химках

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подготовка к старту "Зимы в Подмосковье" началась в Химках, в городском округе начали обустраивать катки, лыжные трассы и другие площадки для проведения мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Также в округе для уборки снега в парках обновили инвентарь и подготовили 18 спецмашин. Поддерживать порядок на общественных территориях будут 60 дворников.
"Для каждой парковой зоны утвердили схему размещения площадок для хранения снега общей площадью более тысячи квадратных метров. Также заключен договор на вывоз снега, что гарантирует своевременную уборку и поддержание порядка. Для безопасности и предотвращения обледенения дорог сформировали запасы противогололедных материалов", – отметила глава Химок Елена Землякова, ее слова приводит пресс-служба.
В городе уже заливают первые катки, при благоприятных погодных условиях этой зимой их будет 24. Основной площадкой в пресс-службе назвали Театральный каток в сквере "Юбилейный". В прошлом сезоне его посетили около 42 тысяч человек. В 2025 году площадь катка увеличили. Для посетителей будут работать пункт проката и заточки коньков, теплые раздевалки и детская зона.
Приступили к заливке катка и на улице Панфилова. Ледовая площадка будет работать уже восьмой сезон, ее площадь — более 1,3 тысячи квадратных метров. Здесь также будет организован прокат, заточка коньков и теплые раздевалки.
На стадионе "Снежинка" начали подготовку лыжной трассы. Искусственный настил позволит сохранить снежный покров максимально долго и увеличит продолжительность лыжного сезона, отмечают в пресс-службе.
Жителей округа ждут новогодние елки, театральные спектакли, выставки и фестивали, спортивные соревнования, творческие мастер классы и многое другое.