https://ria.ru/20251118/zhitel-2055744922.html
Житель Тульской области добился аннулирования записи о своей смерти
Житель Тульской области добился аннулирования записи о своей смерти - РИА Новости, 18.11.2025
Житель Тульской области добился аннулирования записи о своей смерти
Житель города Кимовска Тульской области через суд добился аннулирования ошибочной записи о своей смерти, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:14:00+03:00
2025-11-18T15:14:00+03:00
2025-11-18T15:14:00+03:00
кимовск
тульская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
https://ria.ru/20251117/poslanie-2055479611.html
кимовск
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кимовск, тульская область, происшествия
Кимовск, Тульская область, Происшествия
Житель Тульской области добился аннулирования записи о своей смерти
Житель Тульской области через суд добился аннулирования записи о своей смерти