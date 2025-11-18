Рейтинг@Mail.ru
Житель Тульской области добился аннулирования записи о своей смерти - РИА Новости, 18.11.2025
15:14 18.11.2025
Житель Тульской области добился аннулирования записи о своей смерти
Житель Тульской области добился аннулирования записи о своей смерти
Житель Тульской области добился аннулирования записи о своей смерти

ТУЛА, 18 ноя – РИА Новости. Житель города Кимовска Тульской области через суд добился аннулирования ошибочной записи о своей смерти, сообщила прокуратура региона.
"Установлено, что в декабре 2022 года отдел ЗАГС на основании справки о смерти в отношении жителя города Кимовска произвел государственную регистрацию смерти, выдав свидетельство о смерти… Выступая в защиту прав заявителя, прокурор направил в суд заявление об аннулировании записи акта гражданского состояния, которое удовлетворено судом в полном объеме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что справку о смерти выдали родственникам, которые ошиблись при опознании трупа. Сам мужчина, инвалид второй группы, в это время проходил лечение в медучреждении.
