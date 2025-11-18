В США однофамилец Вэнса сел в тюрьму за угрозы убить Трампа

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Житель американского штата Мичиган Джеймс Дональд Вэнс был приговорен к двум годам тюремного заключения за сообщения в интернете с угрозой убийства в адрес президента США Дональда Трампа и своего однофамильца и неполного тезки - вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает прокуратура западного округа Мичигана.

Кроме того, в пресс-релизе говорится, что это уже второй раз за последние 30 дней, когда житель западного округа Мичигана был осужден за угрозы в адрес Трампа.