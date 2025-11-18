Рейтинг@Mail.ru
В США однофамилец Вэнса сел в тюрьму за угрозы убить Трампа - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/zhitel-2055642350.html
В США однофамилец Вэнса сел в тюрьму за угрозы убить Трампа
В США однофамилец Вэнса сел в тюрьму за угрозы убить Трампа - РИА Новости, 18.11.2025
В США однофамилец Вэнса сел в тюрьму за угрозы убить Трампа
Житель американского штата Мичиган Джеймс Дональд Вэнс был приговорен к двум годам тюремного заключения за сообщения в интернете с угрозой убийства в адрес... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T10:03:00+03:00
2025-11-18T10:03:00+03:00
в мире
сша
мичиган
пенсильвания
дональд трамп
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048554597_0:352:2365:1682_1920x0_80_0_0_645366bbe7c67396b614461d814882d4.jpg
https://ria.ru/20250412/ssha-2010844260.html
https://ria.ru/20250819/ssha-2036250072.html
сша
мичиган
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048554597_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e707f192dc1f918b3007b5c9963ffa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мичиган, пенсильвания, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Мичиган, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
В США однофамилец Вэнса сел в тюрьму за угрозы убить Трампа

В США однофамильцу Вэнса дали 2 года тюрьмы за угрозы убить Трампа

© Sarah SilbigerАмериканский флаг в Вашингтоне
Американский флаг в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Sarah Silbiger
Американский флаг в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Житель американского штата Мичиган Джеймс Дональд Вэнс был приговорен к двум годам тюремного заключения за сообщения в интернете с угрозой убийства в адрес президента США Дональда Трампа и своего однофамильца и неполного тезки - вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает прокуратура западного округа Мичигана.
Полное имя вице-президента США - Джеймс Дэвид Вэнс. При рождении его второе имя было Дональд.
Задержание - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В США задержали мужчину из-за угроз в адрес Трампа и Габбард
12 апреля, 06:17
"Сегодня прокурор США по западному округу Мичигана Тимоти Верхей объявил о том, что житель (города - ред.) Гранд-Рапидс Джеймс Дональд Вэнс-младший возрастом 67 лет был приговорен к двум годам заключения в федеральной тюрьме за публикацию сообщений с угрозами онлайн, включая угрозы убить президента и вице-президента США, а также одного из детей президента", - говорится в пресс-релизе на сайте американского минюста.
Согласно публикации, в марте и апреле осужденный Вэнс под никнеймом Diaperjdv публиковал в соцсети Bluesky сообщения, в которых угрожал убийством четырем людям, утверждая, что ему все равно, если потом его застрелят или отправят в тюрьму на пожизненное заключение. Отмечается, что мужчина признал вину в написании угроз в адрес Трампа и Вэнса.
Кроме того, в пресс-релизе говорится, что это уже второй раз за последние 30 дней, когда житель западного округа Мичигана был осужден за угрозы в адрес Трампа.
Президент США пережил как минимум два покушения. Первое произошло в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года во время митинга. Трамп буквально увернулся от пули. Вторая попытка была предотвращена 15 сентября того же года. Секретная служба задержала 58-летнего Райана Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от места, где будущий 47-й президент США играл в гольф.
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В США задержали участницу протестов, угрожавшую Трампу убийством
19 августа, 11:13
 
В миреСШАМичиганПенсильванияДональд ТрампДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала