В США однофамилец Вэнса сел в тюрьму за угрозы убить Трампа

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Житель американского штата Мичиган Джеймс Дональд Вэнс был приговорен к двум годам тюремного заключения за сообщения в интернете с угрозой убийства в адрес президента США Дональда Трампа и своего однофамильца и неполного тезки - вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает прокуратура западного округа Мичигана.
Полное имя вице-президента США - Джеймс Дэвид Вэнс. При рождении его второе имя было Дональд.
В США задержали мужчину из-за угроз в адрес Трампа и Габбард
12 апреля, 06:17
"Сегодня прокурор США по западному округу Мичигана Тимоти Верхей объявил о том, что житель (города - ред.) Гранд-Рапидс Джеймс Дональд Вэнс-младший возрастом 67 лет был приговорен к двум годам заключения в федеральной тюрьме за публикацию сообщений с угрозами онлайн, включая угрозы убить президента и вице-президента США, а также одного из детей президента", - говорится в пресс-релизе на сайте американского минюста.
Согласно публикации, в марте и апреле осужденный Вэнс под никнеймом Diaperjdv публиковал в соцсети Bluesky сообщения, в которых угрожал убийством четырем людям, утверждая, что ему все равно, если потом его застрелят или отправят в тюрьму на пожизненное заключение. Отмечается, что мужчина признал вину в написании угроз в адрес Трампа и Вэнса.
Кроме того, в пресс-релизе говорится, что это уже второй раз за последние 30 дней, когда житель западного округа Мичигана был осужден за угрозы в адрес Трампа.
Президент США пережил как минимум два покушения. Первое произошло в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года во время митинга. Трамп буквально увернулся от пули. Вторая попытка была предотвращена 15 сентября того же года. Секретная служба задержала 58-летнего Райана Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от места, где будущий 47-й президент США играл в гольф.
В США задержали участницу протестов, угрожавшую Трампу убийством
19 августа, 11:13