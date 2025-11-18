Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 18.11.2025
11:21 18.11.2025
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Нарынской области Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии Национальной академии наук республики. РИА Новости, 18.11.2025
БИШКЕК, 18 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Нарынской области Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии Национальной академии наук республики.
По данным института, подземные толчки магнитудой 4,3 были зафиксированы во вторник в 5:56 (2:56 мск). Эпицентр колебаний земной коры располагался в Нарынской области Киргизии в 5 километрах к юго-востоку от села Таш-Булак и в 8 километрах к юго-западу от города Нарын.
"В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: селе Таш-Булак - около 4 баллов, городе Нарын - 3,5 балла, селах Орто-Саз и Джан-Булак - 3 балла", - уточнили в сейсмоинституте.
По предварительным данным МЧС Киргизии, жертв и серьезных разрушений в результате подземных толчков на территории республики не зафиксировано.
