В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Нарынской области Киргизии, такие данные приводит институт сейсмологии Национальной академии наук республики. РИА Новости, 18.11.2025
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нарынская область
киргизия
в мире
нарынская область
киргизия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Нарынская область, Киргизия, В мире
