"Очень позорно": в Раде вынесли Зеленскому приговор

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимиру Зеленскому и его окружению не удастся замолчать свои преступления на фоне коррупционного скандала на Украине, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.
«
"Она (cитуация. — Прим. ред.) уже точно не пройдет бесследно. Если кто-то будет пытаться отмалчиваться, то это уже никого не спасет", — сказал он.
По словам парламентария, скандал оказался настолько серьезным, что от него страдает и политическая верхушка страны, и правительство. Костенко напомнил, что в различных коррупционных схемах, как выяснилось, оказалось замешано близкое окружение главы киевского режима, что говорит в том числе и о глубоком политическом кризисе на Украине.
"Мы видим, как у нас вообще происходит управление страной. Это очень жалко и очень позорно", — заключил он.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источник сообщил, что Зеленский знал о различных схемах хищения средств и лично одобрял их, а разгоревшийся скандал сильно подорвал доверие к киевской верхушке.
Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.