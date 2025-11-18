Рейтинг@Mail.ru
03:52 18.11.2025 (обновлено: 11:12 18.11.2025)
Зеленскому отказали в регистрации товарного знака в Канаде
Владимир Зеленский получил отказ в регистрации товарного знака Zelenskyy в Канаде, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы. РИА Новости, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский получил отказ в регистрации товарного знака Zelenskyy в Канаде, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.
Под торговой маркой Zelenskyy планировалось оказывать различные услуги, в числе которых астрология, психология, а также услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно и проведение церемоний похорон.
В документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского, а также адрес, который был указан на официальном сайте его офиса как домашний.
Уточняется, что Зеленский не внес вовремя в заявку необходимые корректировки, в связи с чем регистрация товарного знака была отклонена.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Коррупционный скандал на Украине подорвал доверие к Зеленскому, пишут СМИ
Вчера, 12:53
 
