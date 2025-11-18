https://ria.ru/20251118/zelenskiy-2055608540.html
Зеленскому отказали в регистрации товарного знака в Канаде
Зеленскому отказали в регистрации товарного знака в Канаде
Зеленскому отказали в регистрации товарного знака в Канаде
Владимир Зеленский получил отказ в регистрации товарного знака Zelenskyy в Канаде, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы. РИА Новости, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский получил отказ в регистрации товарного знака Zelenskyy в Канаде, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.
Под торговой маркой Zelenskyy планировалось оказывать различные услуги, в числе которых астрология, психология, а также услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно и проведение церемоний похорон.
В документах указаны фамилия, имя и отчество, полностью совпадающие с данными Зеленского
, а также адрес, который был указан на официальном сайте его офиса как домашний.
Уточняется, что Зеленский не внес вовремя в заявку необходимые корректировки, в связи с чем регистрация товарного знака была отклонена.