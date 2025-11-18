МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина не сможет использовать истребители Rafale, которые Владимир Зеленский собрался купить у Франции, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
«
"Коррумпированный диктатор только что "купил" 100 французских истребителей, но у него нет денег, поэтому за них заплатит Франция", — написал он.
Журналист подчеркнул, что киевского режима нет ни необходимой инфраструктуры для их использования, ни пилотов, которые могли бы ими управлять.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали 17 ноября декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.