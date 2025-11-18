Рейтинг@Mail.ru
Журналист рассказал о конфузе Зеленского на встрече с Макроном
02:35 18.11.2025 (обновлено: 11:16 18.11.2025)
Журналист рассказал о конфузе Зеленского на встрече с Макроном
Журналист рассказал о конфузе Зеленского на встрече с Макроном - РИА Новости, 18.11.2025
Журналист рассказал о конфузе Зеленского на встрече с Макроном
Украина не сможет использовать истребители Rafale, которые Владимир Зеленский собрался купить у Франции, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 18.11.2025
в мире
украина
франция
киев
владимир зеленский
эммануэль макрон
чей боуз
нато
украина
франция
киев
в мире, украина, франция, киев, владимир зеленский, эммануэль макрон, чей боуз, нато
В мире, Украина, Франция, Киев, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Чей Боуз, НАТО
Журналист рассказал о конфузе Зеленского на встрече с Макроном

Боуз назвал нереализуемыми планы Зеленского на французские истребители Rafale

© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinВладимир Зеленский перед встречей с Эмманюэлем Макроном. 17 ноября 2025
Владимир Зеленский перед встречей с Эмманюэлем Макроном. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Владимир Зеленский перед встречей с Эмманюэлем Макроном. 17 ноября 2025
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина не сможет использовать истребители Rafale, которые Владимир Зеленский собрался купить у Франции, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Коррумпированный диктатор только что "купил" 100 французских истребителей, но у него нет денег, поэтому за них заплатит Франция", — написал он.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Депутат Рады рассказал, что происходит с Умеровым после бегства с Украины
01:34
Журналист подчеркнул, что киевского режима нет ни необходимой инфраструктуры для их использования, ни пилотов, которые могли бы ими управлять.
"Воображаемая пиар-война продолжается, пока Украина уменьшается", — констатировал Боуз.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали 17 ноября декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Какой позор!": Макрона раскритиковали за торжественную встречу Зеленского
Вчера, 14:31
 
