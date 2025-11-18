Рейтинг@Mail.ru
Зеленский может отправить Ермака в отставку 20 ноября, заявили в Раде - РИА Новости, 18.11.2025
14:33 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/zelenskij-2055726419.html
Зеленский может отправить Ермака в отставку 20 ноября, заявили в Раде
Зеленский может отправить Ермака в отставку 20 ноября, заявили в Раде - РИА Новости, 18.11.2025
Зеленский может отправить Ермака в отставку 20 ноября, заявили в Раде
Владимир Зеленский 20 ноября может отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака, заявил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 18.11.2025
Зеленский может отправить Ермака в отставку 20 ноября, заявили в Раде

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский может отправить Ермака в отставку 20 ноября

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский 20 ноября может отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака, заявил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"В Раде говорят о том, что в четверг Зеленский уволит Ермака", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По его словам, Ермака на посту главы офиса Зеленского может заменить экс-посол Украины в США Оксана Маркарова.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине призвала к чисткам в офисе Зеленского и отставке его главы Андрея Ермака. Позднее украинская исследовательская компания "Социополис" опубликовала данные опроса, согласно которому более 60% жителей Украины поддерживают отставку Ермака с поста главы офиса Зеленского. Украинской издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах писало, что Зеленский не хочет увольнять Ермака, поскольку это приведет к потери им управления всей вертикалью власти.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
