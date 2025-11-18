Зеленский может отправить Ермака в отставку 20 ноября, заявили в Раде

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский 20 ноября может отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака, заявил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"В Раде говорят о том, что в четверг Зеленский уволит Ермака", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По его словам, Ермака на посту главы офиса Зеленского может заменить экс-посол Украины в США Оксана Маркарова.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине призвала к чисткам в офисе Зеленского и отставке его главы Андрея Ермака. Позднее украинская исследовательская компания "Социополис" опубликовала данные опроса, согласно которому более 60% жителей Украины поддерживают отставку Ермака с поста главы офиса Зеленского. Украинской издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах писало, что Зеленский не хочет увольнять Ермака, поскольку это приведет к потери им управления всей вертикалью власти.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов