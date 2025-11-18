Зеленский не хочет увольнять Ермака с поста главы офиса, пишут СМИ

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет увольнять Андрея Ермака с поста главы своего офиса, поскольку это вызовет эффект домино и приведет к потере им управления по всей вертикали власти, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах.

"Для Зеленского увольнение Ермака - это большой риск вызвать эффект домино и фактически потерять управляемость всей вертикалью власти. На Ермаке завязано огромное число вопросов как по внутренней, так и по внешней политике. Переключить их на кого-то другого Зеленский сразу не сможет", - приводит издание слова источника в украинских политических кругах.

По словам источника, вслед за вероятным увольнением Ермака последуют отставка всего правительства, в котором премьер и большинство министров – "ермаковские аватары". Также источники не исключают, что 50-70 человек из фракции Зеленского "Слуга народа" перейдут на сторону тех, кто сейчас атакует Зеленского. "Если Ермака уберут, то вся вертикаль и власти, и силовых структур в вопросе внутриполитического противостояния впадет в ступор. После развала большинства и отставки правительства… в Раде сформируется новое большинство из ряда групп и фракций, в которых у Зеленского будет лишь совещательный голос. А это выведет из-под контроля Банковой (улица, где находится офис Зеленского – ред.) и правительство", - сказал источник "Страны".