Зеленский не хочет увольнять Ермака с поста главы офиса, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2025
12:36 18.11.2025
Зеленский не хочет увольнять Ермака с поста главы офиса, пишут СМИ
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Зеленский не хочет увольнять Ермака с поста главы офиса, пишут СМИ

Увольнение Ермака приведет к потере Зеленским управления всей вертикалью власти

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет увольнять Андрея Ермака с поста главы своего офиса, поскольку это вызовет эффект домино и приведет к потере им управления по всей вертикали власти, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в политических кругах.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине призвала к чисткам в офисе Зеленского и к отставке Ермака. Позднее украинская исследовательская компания "Социополис" опубликовала данные опроса, согласно которому более 60% жителей Украины поддерживают эту предполагаемую отставку.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Раде предупредили о бунте, зреющем в "Слуге народа" из-за Ермака
Вчера, 19:21
"Для Зеленского увольнение Ермака - это большой риск вызвать эффект домино и фактически потерять управляемость всей вертикалью власти. На Ермаке завязано огромное число вопросов как по внутренней, так и по внешней политике. Переключить их на кого-то другого Зеленский сразу не сможет", - приводит издание слова источника в украинских политических кругах.
По словам источника, вслед за вероятным увольнением Ермака последуют отставка всего правительства, в котором премьер и большинство министров – "ермаковские аватары". Также источники не исключают, что 50-70 человек из фракции Зеленского "Слуга народа" перейдут на сторону тех, кто сейчас атакует Зеленского. "Если Ермака уберут, то вся вертикаль и власти, и силовых структур в вопросе внутриполитического противостояния впадет в ступор. После развала большинства и отставки правительства… в Раде сформируется новое большинство из ряда групп и фракций, в которых у Зеленского будет лишь совещательный голос. А это выведет из-под контроля Банковой (улица, где находится офис Зеленского – ред.) и правительство", - сказал источник "Страны".
Он отметил, что именно поэтому Зеленский не хочет увольнять Ермака, но подтолкнуть его к этому могут давление со стороны западных партнеров, угроза новой серии разоблачений со стороны антикоррупционных органов с упоминанием уже самих Зеленского и Ермака. "При этом в арсенале Зеленского остается "фол последней надежды" - нанести руками СБУ и госбюро расследований контрудар по НАБУ и САП, ввести санкции и открыть уголовные дела против владельцев СМИ и политиков, которые сейчас наиболее активно транслируют "антизеленскую" повестку. Но решится ли на это в нынешних условиях масштабнейшего коррупционного скандала Зеленский – очень большой вопрос", - добавил источник издания.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Глава Минобороны Франции "убила" Зеленского
11:35
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с Россией
11:28
 
