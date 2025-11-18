Подмосковные промышленники получили свыше 1,2 млрд рублей льготных займов

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Фонд развития промышленности Подмосковья (ФРП МО) выделил бизнесу региона льготные займы на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"С начала года Фонд развития промышленности Московской области выделил промышленникам региона займы на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Средства направлены на финансирование 18 инвестиционных проектов общим объемом вложений свыше 3,9 миллиарда рублей. Их реализация обеспечит создание более 430 новых рабочих мест в Подмосковье", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Например, производитель изделий из картона из поселка городского типа Молоково купит современное технологическое оборудование на 46,5 миллиона рублей с помощью льготного займа ФРП МО. Это увеличит ежегодный выпуск картонных листов с 27 до 30 миллионов штук, улучшит качество продукции и ассортимент.