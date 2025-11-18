Раскрыты зарплаты "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Аниматорам, которые исполнят роли "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве, готовы платить до 185 тысяч в месяц - в конце года обостряется конкуренция за сотрудников в сферах праздничной анимации, логистики и обслуживания зимнего досуга, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру".

"В ноябре и декабре традиционно обостряется конкуренция за сотрудников в сферах праздничной анимации, логистики и обслуживания зимнего досуга, что ведет к заметному росту предлагаемых доходов. Топ сезонных профессий возглавили аниматоры и актеры, воплощающие главные новогодние образы. Так, заработок Деда Мороза в столичном регионе может достигать 185 000 рублей в месяц, а его неизменной спутницы – 180 000 рублей", - рассказали аналитики.

Многие работодатели отмечают, что готовы обучать с нуля, при этом у кандидатов должны быть такие качества, как харизма, любовь к детям и готовность работать в самый разгар праздников, включая новогоднюю ночь. "Уровень доходов на этом рынке делает сезонную работу привлекательной для студентов, творческих людей и тех, кто хочет найти удобную подработку к основной занятости", - отметили в сервисе.

Кроме этого, в преддверии новогодних праздников увеличивается число вакансий, которые связаны с подготовкой и организацией праздников. Так, например, упаковщикам подарков предлагают до 130 тысяч в месяц. В число наиболее доходных вакансий также вошли ведущий или актер в новогоднем шоу с зарплатой до 74,8 тысячи в месяц.