Раскрыты зарплаты "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве - РИА Новости, 18.11.2025
03:49 18.11.2025
Раскрыты зарплаты "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве
Раскрыты зарплаты "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве
общество, москва, дед мороз
Общество, Москва, Дед Мороз
Раскрыты зарплаты "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве

За роли Дедов Морозов и Снегурочек готовы платить до 185 тысяч рублей в месяц

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Аниматорам, которые исполнят роли "Деда Мороза" и "Снегурочки" в Москве, готовы платить до 185 тысяч в месяц - в конце года обостряется конкуренция за сотрудников в сферах праздничной анимации, логистики и обслуживания зимнего досуга, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру".
"В ноябре и декабре традиционно обостряется конкуренция за сотрудников в сферах праздничной анимации, логистики и обслуживания зимнего досуга, что ведет к заметному росту предлагаемых доходов. Топ сезонных профессий возглавили аниматоры и актеры, воплощающие главные новогодние образы. Так, заработок Деда Мороза в столичном регионе может достигать 185 000 рублей в месяц, а его неизменной спутницы – 180 000 рублей", - рассказали аналитики.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Названы отрасли, где зарплаты за год просели сильнее всего
Вчера, 04:02
Многие работодатели отмечают, что готовы обучать с нуля, при этом у кандидатов должны быть такие качества, как харизма, любовь к детям и готовность работать в самый разгар праздников, включая новогоднюю ночь. "Уровень доходов на этом рынке делает сезонную работу привлекательной для студентов, творческих людей и тех, кто хочет найти удобную подработку к основной занятости", - отметили в сервисе.
Кроме этого, в преддверии новогодних праздников увеличивается число вакансий, которые связаны с подготовкой и организацией праздников. Так, например, упаковщикам подарков предлагают до 130 тысяч в месяц. В число наиболее доходных вакансий также вошли ведущий или актер в новогоднем шоу с зарплатой до 74,8 тысячи в месяц.
"Открываются многочисленные возможности и в сфере зимнего досуга. С началом сезона заливаются катки, что создает спрос на самые разные профессии – от спортивных аниматоров, которые не только отлично катаются, но и могут обучить гостей (от 50 000 рублей), до специализированных водителей для заливки льда (от 45 000 рублей) и билетных кассиров (от 35 000 рублей)", - отметили в сервисе.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Названы сектора экономики с самым быстрым ростом зарплат в России
15 ноября, 07:01
 
