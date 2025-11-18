В Забайкалье мужчину осудили за убийство сына из самодельного оружия

Суд установил, что в декабре 2020 года 68-летний житель забайкальского посёлка Атамановка нашел одноствольное короткоствольное самодельное огнестрельное оружие калибра 5,6 миллиметра и забрал домой, где незаконно хранил вместе с боеприпасами до изъятия. В апреле 2022 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры выстрелил из оружия в голову своему сыну. Тогда потерпевшему повезло: пуля прошла по касательной из-за искривления дула.