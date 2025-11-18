https://ria.ru/20251118/zabajkale-2055868935.html
В Забайкалье мужчину осудили за убийство сына из самодельного оружия
В Забайкалье мужчину осудили за убийство сына из самодельного оружия - РИА Новости, 18.11.2025
В Забайкалье мужчину осудили за убийство сына из самодельного оружия
Житель Забайкальского края осужден на более 13 лет за убийство сына из найденного самодельного оружия, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T23:50:00+03:00
2025-11-18T23:50:00+03:00
2025-11-18T23:51:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251118/prokuratura-2055710207.html
https://ria.ru/20251117/saransk-2055532411.html
россия
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Забайкалье мужчину осудили за убийство сына из самодельного оружия
В Чите мужчину осудили на более 13 лет за убийство сына из самодельного оружия
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости.
Житель Забайкальского края осужден на более 13 лет за убийство сына из найденного самодельного оружия, сообщает прокуратура региона
.
Суд установил, что в декабре 2020 года 68-летний житель забайкальского посёлка Атамановка нашел одноствольное короткоствольное самодельное огнестрельное оружие калибра 5,6 миллиметра и забрал домой, где незаконно хранил вместе с боеприпасами до изъятия. В апреле 2022 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры выстрелил из оружия в голову своему сыну. Тогда потерпевшему повезло: пуля прошла по касательной из-за искривления дула.
В июне этого года ссора завершилась трагично: пьяный пенсионер вновь выстрелил сыну в голову. Потерпевший от полученного ранения умер в больнице через два дня. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 222 УК РФ
(незаконные приобретение, перевозка и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на него).
Подсудимый вину признал, но заявил, что не хотел убивать сына. Сторона обвинения опровергла это доказательствами.
"Читинский районный суд назначил подсудимому наказание в виде 13 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Изъятое у пенсионера оружие передали в Росгвардию
. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в надзорном ведомстве.