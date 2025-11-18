Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье мужчину осудили за убийство сына из самодельного оружия - РИА Новости, 18.11.2025
23:50 18.11.2025 (обновлено: 23:51 18.11.2025)
В Забайкалье мужчину осудили за убийство сына из самодельного оружия
В Забайкалье мужчину осудили за убийство сына из самодельного оружия - РИА Новости, 18.11.2025
В Забайкалье мужчину осудили за убийство сына из самодельного оружия
Житель Забайкальского края осужден на более 13 лет за убийство сына из найденного самодельного оружия, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 18.11.2025
происшествия
россия
забайкальский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия, россия, забайкальский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В Забайкалье мужчину осудили за убийство сына из самодельного оружия

В Чите мужчину осудили на более 13 лет за убийство сына из самодельного оружия

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Житель Забайкальского края осужден на более 13 лет за убийство сына из найденного самодельного оружия, сообщает прокуратура региона.
Суд установил, что в декабре 2020 года 68-летний житель забайкальского посёлка Атамановка нашел одноствольное короткоствольное самодельное огнестрельное оружие калибра 5,6 миллиметра и забрал домой, где незаконно хранил вместе с боеприпасами до изъятия. В апреле 2022 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры выстрелил из оружия в голову своему сыну. Тогда потерпевшему повезло: пуля прошла по касательной из-за искривления дула.
Подозреваемая в убийстве ребенка, тело которого нашли в Гольяновском пруду - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Стали известны подробности о матери, обвиняемой в убийстве сына в Балашихе
Вчера, 13:48
В июне этого года ссора завершилась трагично: пьяный пенсионер вновь выстрелил сыну в голову. Потерпевший от полученного ранения умер в больнице через два дня. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на него).
Подсудимый вину признал, но заявил, что не хотел убивать сына. Сторона обвинения опровергла это доказательствами.
"Читинский районный суд назначил подсудимому наказание в виде 13 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Изъятое у пенсионера оружие передали в Росгвардию. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в надзорном ведомстве.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Жителя Саранска задержали по подозрению в двойном убийстве
17 ноября, 17:31
 
