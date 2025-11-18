В Японии создали штаб по борьбе с сокращением населения

ТОКИО, 18 ноя - РИА Новости. Правительство Японии создало штаб по разработке стратегии борьбы с сокращением населения под руководством премьер-министра Санаэ Такаити, сообщает агентство Киодо.
Первое заседание прошло утром во вторник в резиденции главы правительства. Предполагается, что штаб будет координировать реализацию мер в сфере демографии - от повышения рождаемости и поддержки семей до стимулирования развития регионов. В настоящее время это распределено между несколькими ведомствами, включая Агентство по делам детей и семей и канцелярию кабинета министров.
"Чтобы каждый мог продолжать жить в выбранном регионе, мы будем комплексно продвигать меры по борьбе с сокращением населения", - цитирует агентство слова премьера на заседании.
Кроме этого, Санаэ Такаити поручила ускорить подготовку дополнительных шагов по повышению рождаемости, а также потребовала продвигать реформу системы соцобеспечения и внедрения цифровизации медицины, транспорта и коммунальной инфраструктуры.
Старение населения и падение рождаемости является одними из наиболее острых социальных вопросов для Японии. Так, рождаемость в Японии в 2024 году упала ниже отметки в 700 тысячи человек, что стало самым низким показателем с 1899 года, когда начали вести подобную статистику. Доля японцев старше 65 лет составляет рекордные 29,4% от общего числа населения и является наибольшей в мире. Как ожидается, к 2040 году более трети (34,8%) всего населения Японии будет старше 65 лет.
