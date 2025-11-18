https://ria.ru/20251118/yaponiya-2055611450.html
В посольстве отметили интерес Японии в возобновлении авиарейсов в Россию
В посольстве отметили интерес Японии в возобновлении авиарейсов в Россию
В Японии есть запрос на возобновление прямых авиарейсов с Россией, Москва в этом вопросе готова к диалогу и практической работе, сообщили в российском... РИА Новости, 18.11.2025
Посольство России: в Японии есть запрос на возобновление прямых авиарейсов