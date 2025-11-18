Рейтинг@Mail.ru
04:30 18.11.2025
В посольстве отметили интерес Японии в возобновлении авиарейсов в Россию
В посольстве отметили интерес Японии в возобновлении авиарейсов в Россию
в мире
россия
япония
токио
в мире, россия, япония, токио
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Японии есть запрос на возобновление прямых авиарейсов с Россией, Москва в этом вопросе готова к диалогу и практической работе, сообщили в российском посольстве в Токио.
Ранее в японской авиакомпании JAL (Japan Airlines Co., Ltd.) сообщали, что возобновление прямых рейсов между Японией и Россией будет рассмотрено, когда для восстановления будут созданы надлежащие условия.
"Запрос на возобновление рейсов присутствует, в том числе и у местных авиакомпаний, которые, очевидно, оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства. Основные японские перевозчики Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airlines (ANA) вынуждены выстраивать маршруты в Европу в обход воздушного пространства нашей страны, что приводит к удорожанию билетов, увеличению времени в пути и повышенному износу техники", - рассказали "Известиям" в посольстве РФ.
"Для продвижения вперед требуется лишь политическое решение со стороны Токио. Если оно будет принято, то мы будем готовы к диалогу и практической работе", - добавили в дипмиссии.
Американский наземный ракетный комплекс Typhon в Японии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ: США вывезли из Японии установки, которые вызвали озабоченность России
