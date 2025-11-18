Генерал Рябых не признал вину в получении взятки

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Бывший руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майор Константин Рябых не признал вину в получении взятки в 17 миллионов рублей на поставках БПЛА и комплекса противодействия дронам "Выжигатель", передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
"То, что сейчас прочитал прокурор, это какие-то выдержки из должностных инструкции Росгвардии, вообще не мои обязанности и к моему департаменту отношения не имеет. Я вину не признаю... Это клевета. Я принимал участие во всех вооруженных конфликтах - от Сирии до СВО, добросовестно выполняю свою работу, я не позволяю себе врать, тем более наговаривать, я буду отстаивать свою честь до конца", - заявил Рябых после оглашения обвинительного заключения.
Во вторник 235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению дела по существу.
