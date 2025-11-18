Генерал Рябых не признал вину в получении взятки

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Бывший руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майор Константин Рябых не признал вину в получении взятки в 17 миллионов рублей на поставках БПЛА и комплекса противодействия дронам "Выжигатель", передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.