Генерал Рябых не признал вину в получении взятки

16:19 18.11.2025 (обновлено: 16:47 18.11.2025)
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Константин Рябых в суде. 18 ноября 2025
Константин Рябых в суде. 18 ноября 2025
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Бывший руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майор Константин Рябых не признал вину в получении взятки в 17 миллионов рублей на поставках БПЛА и комплекса противодействия дронам "Выжигатель", передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
"То, что сейчас прочитал прокурор, это какие-то выдержки из должностных инструкции Росгвардии, вообще не мои обязанности и к моему департаменту отношения не имеет. Я вину не признаю... Это клевета. Я принимал участие во всех вооруженных конфликтах - от Сирии до СВО, добросовестно выполняю свою работу, я не позволяю себе врать, тем более наговаривать, я буду отстаивать свою честь до конца", - заявил Рябых после оглашения обвинительного заключения.
Во вторник 235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению дела по существу.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Экс-глава комитета закупок в Марий Эл получил срок за взятки
17 ноября, 17:49
 
