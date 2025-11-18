https://ria.ru/20251118/vsu-2055860236.html
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области
Украинские дроны во вторник атаковали 8 населенных пунктов в четырех районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона...
БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Украинские дроны во вторник атаковали 8 населенных пунктов в четырех районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под ударами дронов ВСУ
четыре муниципалитета. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском округе в селе Нечаевка от удара FPV-дрона повреждены кузов, стёкла и колёса автомобиля. Кроме того, повреждены ограждение и помещение на территории предприятия", - написал он в Telegram-канале
.
По информации губернатора, в Валуйском округе в селе Посохово дрон взорвался во дворе частного дома, в селе Казинка после детонации FPV-дрона повреждено остекление в многоквартирном доме, административном здании и двух коммерческих объектах. В селе Тулянка дрон выбил окна в частном доме. В Грайворонском округе, как уточнил глава области, в селах Дунайка и Гора-Подол атакам дронов подверглись легковые автомобили, в селе Дорогощь удары дронов привели к пробитию кровель в двух частных домах, выбитым окнам и повреждению хозяйственной постройки.
В Волоконовском округе вблизи хутора Гаевка FPV-дрон ударил по машине на парковке предприятия, отметил Гладков
.