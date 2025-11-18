ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области

По информации губернатора, в Валуйском округе в селе Посохово дрон взорвался во дворе частного дома, в селе Казинка после детонации FPV-дрона повреждено остекление в многоквартирном доме, административном здании и двух коммерческих объектах. В селе Тулянка дрон выбил окна в частном доме. В Грайворонском округе, как уточнил глава области, в селах Дунайка и Гора-Подол атакам дронов подверглись легковые автомобили, в селе Дорогощь удары дронов привели к пробитию кровель в двух частных домах, выбитым окнам и повреждению хозяйственной постройки.