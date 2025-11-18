Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 18.11.2025
22:38 18.11.2025
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 18.11.2025
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области
Украинские дроны во вторник атаковали 8 населенных пунктов в четырех районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона...
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области

Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Украинские дроны во вторник атаковали 8 населенных пунктов в четырех районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под ударами дронов ВСУ четыре муниципалитета. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском округе в селе Нечаевка от удара FPV-дрона повреждены кузов, стёкла и колёса автомобиля. Кроме того, повреждены ограждение и помещение на территории предприятия", - написал он в Telegram-канале.
По информации губернатора, в Валуйском округе в селе Посохово дрон взорвался во дворе частного дома, в селе Казинка после детонации FPV-дрона повреждено остекление в многоквартирном доме, административном здании и двух коммерческих объектах. В селе Тулянка дрон выбил окна в частном доме. В Грайворонском округе, как уточнил глава области, в селах Дунайка и Гора-Подол атакам дронов подверглись легковые автомобили, в селе Дорогощь удары дронов привели к пробитию кровель в двух частных домах, выбитым окнам и повреждению хозяйственной постройки.
В Волоконовском округе вблизи хутора Гаевка FPV-дрон ударил по машине на парковке предприятия, отметил Гладков.
