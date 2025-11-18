https://ria.ru/20251118/vsu-2055683210.html
ВСУ за сутки потеряли более 70 военных в зоне "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли более 70 военных в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 18.11.2025
ВСУ за сутки потеряли более 70 военных в зоне "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли более 70 военных, 5 боевых бронемашин и 16 автомобилей в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:19:00+03:00
2025-11-18T12:19:00+03:00
2025-11-18T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
славянск
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391900_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_4c7b4be742b67784f6ffa8df18207dfc.jpg
https://ria.ru/20251118/zelenskiy-2055608668.html
северск
славянск
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f47d63d93ba6e3461c7c38684df5cbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северск, славянск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Славянск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 70 военных в зоне "Южной" группировки
МО РФ: ВСУ потеряли более 70 военных в зоне действий "Юга" за сутки