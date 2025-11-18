ВСУ за сутки потеряли более 70 военных в зоне "Южной" группировки

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 70 военных, 5 боевых бронемашин и 16 автомобилей в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что противник потерял более 70 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе две западного производства, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.