В ВСУ признали, что большинство их военных погибают во время ротации
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 18.11.2025
В ВСУ признали, что большинство их военных погибают во время ротации
В ВСУ признали, что большинство их военных погибают во время ротации - РИА Новости, 18.11.2025
В ВСУ признали, что большинство их военных погибают во время ротации
Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что большинство украинских военных сейчас погибают во время ротации на фоне активного использования... РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
безопасность
украина
2025
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ВСУ признали, что большинство их военных погибают во время ротации

Представитель ВСУ Волошин признал, что большинство боевиков погибают при ротации

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что большинство украинских военных сейчас погибают во время ротации на фоне активного использования беспилотников в зоне боевых действий.
"Большинство солдат на данный момент умирают во время ротации. Любая доставка связана с высокими рисками. Поэтому мы чаще используем дроны", - сказал Волошин изданию Politico.
22 июня 2022, 17:18
Представитель украинской 110-1 отдельной механизированной бригады Иван Секач заявил, что зачастую во время ротации или раненым военным ВСУ приходится идти несколько километров и при этом пытаться скрываться от дронов. Кроме того, командиры заставляют военных проводить на фронте многие недели без ротации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
