В ВСУ признали, что большинство их военных погибают во время ротации

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что большинство украинских военных сейчас погибают во время ротации на фоне активного использования беспилотников в зоне боевых действий.

"Большинство солдат на данный момент умирают во время ротации. Любая доставка связана с высокими рисками. Поэтому мы чаще используем дроны", - сказал Волошин изданию Politico.