В ВСУ признали, что большинство их военных погибают во время ротации

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что большинство украинских военных сейчас погибают во время ротации на фоне активного использования беспилотников в зоне боевых действий.
"Большинство солдат на данный момент умирают во время ротации. Любая доставка связана с высокими рисками. Поэтому мы чаще используем дроны", - сказал Волошин изданию Politico.
Представитель украинской 110-1 отдельной механизированной бригады Иван Секач заявил, что зачастую во время ротации или раненым военным ВСУ приходится идти несколько километров и при этом пытаться скрываться от дронов. Кроме того, командиры заставляют военных проводить на фронте многие недели без ротации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.