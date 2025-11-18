Офицер бразильских ВМС высказался о нехватке личного состава ВСУ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Острый дефицит личного состава в ВСУ – самый драматический вопрос для украинской стороны на сегодняшний день, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

"Полагаю, самый драматический аспект на украинской стороне – это нехватка личного состава. Людей приходится хватать с улицы, как делали во флоте в XIX веке, в частности, в Британии", - сказал собеседник агентства.