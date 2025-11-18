Рейтинг@Mail.ru
Офицер бразильских ВМС высказался о нехватке личного состава ВСУ - РИА Новости, 18.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 18.11.2025
Офицер бразильских ВМС высказался о нехватке личного состава ВСУ
Острый дефицит личного состава в ВСУ – самый драматический вопрос для украинской стороны на сегодняшний день, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Офицер ВМС Бразилии Фариназу назвал нехватку состава ВСУ главной проблемой Киева

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Острый дефицит личного состава в ВСУ – самый драматический вопрос для украинской стороны на сегодняшний день, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Полагаю, самый драматический аспект на украинской стороне – это нехватка личного состава. Людей приходится хватать с улицы, как делали во флоте в XIX веке, в частности, в Британии", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
При этом западные СМИ никак не освещают насильственную мобилизацию граждан на Украине, указал Фариназу.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБразилияУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
