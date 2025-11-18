МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Острый дефицит личного состава в ВСУ – самый драматический вопрос для украинской стороны на сегодняшний день, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Полагаю, самый драматический аспект на украинской стороне – это нехватка личного состава. Людей приходится хватать с улицы, как делали во флоте в XIX веке, в частности, в Британии", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
При этом западные СМИ никак не освещают насильственную мобилизацию граждан на Украине, указал Фариназу.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.