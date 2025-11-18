Рейтинг@Mail.ru
ВС России наносят поражение ВСУ в лесных массивах на окраине Купянска - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 18.11.2025 (обновлено: 10:35 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/vsu-2055632146.html
ВС России наносят поражение ВСУ в лесных массивах на окраине Купянска
ВС России наносят поражение ВСУ в лесных массивах на окраине Купянска - РИА Новости, 18.11.2025
ВС России наносят поражение ВСУ в лесных массивах на окраине Купянска
Штурмовой отряд группировки "Запад" ведет разведку и наносит поражение ВСУ в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине Купянска, заявил на видео от РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T09:04:00+03:00
2025-11-18T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055655614_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_732361c8c007bedc3dd2dbd489b5d326.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251027/ukraina-2050808013.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир с позывным «Лаврик» о том, как освобождали Купянск
Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик» рассказал о ходе освобождения Купянска
2025-11-18T09:04
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055655614_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_acf76c2f24d28ea6d031f65c574ed6dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России наносят поражение ВСУ в лесных массивах на окраине Купянска

ВС РФ наносят поражение ВСУ в лесных массивах и лесопосадках на окраине Купянска

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Штурмовой отряд группировки "Запад" ведет разведку и наносит поражение ВСУ в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине Купянска, заявил на видео от Минобороны РФ командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик".
"Ведем разведку и наносим поражение противнику в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине Купянска", - сказал "Лаврик".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он отметил, что у военнослужащих ВС РФ боевое настроение.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Экс-военные ВСУ назвали Зеленского главным врагом Украины
27 октября, 05:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала