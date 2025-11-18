https://ria.ru/20251118/vsu-2055632146.html
ВС России наносят поражение ВСУ в лесных массивах на окраине Купянска
ВС России наносят поражение ВСУ в лесных массивах на окраине Купянска - РИА Новости, 18.11.2025
ВС России наносят поражение ВСУ в лесных массивах на окраине Купянска
Штурмовой отряд группировки "Запад" ведет разведку и наносит поражение ВСУ в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине Купянска, заявил на видео от РИА Новости, 18.11.2025
Командир с позывным «Лаврик» о том, как освобождали Купянск
Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик» рассказал о ходе освобождения Купянска
ВС России наносят поражение ВСУ в лесных массивах на окраине Купянска
ВС РФ наносят поражение ВСУ в лесных массивах и лесопосадках на окраине Купянска