Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ВС России наносят поражение ВСУ в лесных массивах на окраине Купянска

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Штурмовой отряд группировки "Запад" ведет разведку и наносит поражение ВСУ в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине Купянска, заявил на видео от Минобороны РФ командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик".

"Ведем разведку и наносим поражение противнику в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине Купянска", - сказал "Лаврик".

Он отметил, что у военнослужащих ВС РФ боевое настроение.