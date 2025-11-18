https://ria.ru/20251118/vsu-2055625657.html
Сдавшийся в плен военный ВСУ рассказал о своей задаче в Красноармейске
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сдавшийся в плен военный ВСУ Петр Гай рассказал о поставленной ему командованием задаче переодеться в "гражданку" и убивать всех уходящих из Красноармейска (украинское название - Покровск), в том числе мирных жителей, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.
"Когда мы зашли в Покровск
(Красноармейск
- ред.), нам была поставлена задача: переодеться в "гражданку" и всех расстреливать, кто уходит (из города - ред.). Всех стрелять. Даже гражданских", - сообщил украинский военнопленный.
Гай добавил, что штатскую одежду украинские боевики нашли в квартирах мирных жителей Красноармейска, когда занимались мародерством.
По его словам, боевики ВСУ
сдались после прихода российских сил.
"Русские военные накормили, одели… Всё, что надо. Курить дали… От них я увидел хлеб первый раз за полтора месяца! Подумайте - никогда не идите воевать! Потому что не за что воевать. За то правительство, которое наделало этих глупостей? Не идите! Хотите жить - оставайтесь, не идите никуда!", - сказал Гай.