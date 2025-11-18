Военный ВСУ скрывался в Судже под видом женщины, сообщил священник

КУРСК, 18 ноя - РИА Новости. Один из боевиков ВСУ скрывался в подвале Суджи под видом женщины, рассказал РИА Новости настоятель Свято-Троицкого храма Суджи Курской области отец Евгений.

"Мы в апреле вытащили из подвала украинского военнослужащего. В бабушку переоделся", - поделился священнослужитель.

Отец Евгений отметил, что военный ВСУ надел женскую одежду поверх военной формы.

"Платочек надел, а по ботинкам сразу его признали. Вот эта юбочка непонятно завязанная, штаники торчат, трико и ботинки - берцы", - добавил настоятель храма.