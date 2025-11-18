Военный ВСУ скрывался в Судже под видом женщины, сообщил священник

https://ria.ru/20251118/vsu-2055623475.html
Один из боевиков ВСУ скрывался в подвале Суджи под видом женщины, рассказал РИА Новости настоятель Свято-Троицкого храма Суджи Курской области отец Евгений. РИА Новости, 18.11.2025
КУРСК, 18 ноя - РИА Новости. Один из боевиков ВСУ скрывался в подвале Суджи под видом женщины, рассказал РИА Новости настоятель Свято-Троицкого храма Суджи Курской области отец Евгений.
"Мы в апреле вытащили из подвала украинского военнослужащего. В бабушку переоделся", - поделился священнослужитель.
Отец Евгений отметил, что военный ВСУ
надел женскую одежду поверх военной формы.
"Платочек надел, а по ботинкам сразу его признали. Вот эта юбочка непонятно завязанная, штаники торчат, трико и ботинки - берцы", - добавил настоятель храма.
Ранее РИА Новости писали, что похожий случай произошел на сумском направлении, где при приближении подразделения ВС РФ украинский военнослужащий пытался сбежать на велосипеде, надев женский сарафан.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину
о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.