За неделю от обстрелов ВСУ пострадал 71 мирный житель, заявил Мирошник

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За неделю от обстрелов со стороны киевского режима пострадал 71 мирный житель России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадал 71 мирный житель: ранены 58 человек, погибли 13 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Всего же по гражданским целям на российской территории за прошедшую неделю украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3848 боеприпасов, отметил посол.