За неделю от обстрелов ВСУ пострадал 71 мирный житель, заявил Мирошник
За неделю от обстрелов ВСУ пострадал 71 мирный житель, заявил Мирошник - РИА Новости, 18.11.2025
За неделю от обстрелов ВСУ пострадал 71 мирный житель, заявил Мирошник
За неделю от обстрелов со стороны киевского режима пострадал 71 мирный житель России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима РИА Новости, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За неделю от обстрелов со стороны киевского режима пострадал 71 мирный житель России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадал 71 мирный житель: ранены 58 человек, погибли 13 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Всего же по гражданским целям на российской территории за прошедшую неделю украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3848 боеприпасов, отметил посол.
Он напомнил, что подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима.