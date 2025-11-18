Рейтинг@Mail.ru
Женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовики
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 18.11.2025
Женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовики
Женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовики

Женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовики, среди них есть потери

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Командование 71-й егерской бригады ВСУ на Сумском направлении начало отправлять женщин в штурмовые отряды — среди них уже появились первые потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование 71-й отдельной егерской бригады начало доукомплектовывать штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами. Среди них подтверждены первые потери", — сказал собеседник агентства.
Первого ноября в силовых структурах, что командование ВСУ почти полностью потеряло личный состав 71-й егерской бригады в "мясных" штурмах (лобовых кровопролитных атаках) на Сумском направлении.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Командиры бросили боевиков ВСУ на Харьковском направлении
