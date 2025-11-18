https://ria.ru/20251118/vsu-2055620095.html
Женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовики
Женщин из 71-й бригады ВСУ отправили в штурмовики
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Командование 71-й егерской бригады ВСУ на Сумском направлении начало отправлять женщин в штурмовые отряды — среди них уже появились первые потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование 71-й отдельной егерской бригады начало доукомплектовывать штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами. Среди них подтверждены первые потери", — сказал собеседник агентства.
Первого ноября в силовых структурах, что командование ВСУ
почти полностью потеряло личный состав 71-й егерской бригады в "мясных" штурмах (лобовых кровопролитных атаках) на Сумском направлении.
Российские войска создали в Сумской области
зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область
и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.