МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ на харьковском направлении бросило боевиков 57-й бригады на верную смерть - они застряли на боевых позициях, оставшись без снабжения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают отступать с занимаемых позиций, при этом неся значительные потери в живой силе. Там также отмечали, что деморализованные боевики 57-й бригады массово сдаются в плен, при этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.