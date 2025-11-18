https://ria.ru/20251118/vsu-2055619858.html
Командиры бросили боевиков ВСУ на Харьковском направлении
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ на харьковском направлении бросило боевиков 57-й бригады на верную смерть - они застряли на боевых позициях, оставшись без снабжения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ
продолжает удерживать на позициях своих военнослужащих без ротации и снабжения. Фактически они брошены на верную смерть", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пресс-служба бригады пытается оправдать сложившуюся ситуацию невозможностью проведения эвакуации.
Ранее в российских силовых структурах сообщали, что подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают отступать с занимаемых позиций, при этом неся значительные потери в живой силе. Там также отмечали, что деморализованные боевики 57-й бригады массово сдаются в плен, при этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.