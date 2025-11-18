Рейтинг@Mail.ru
Офицер ВМС объяснил, почему в ВСУ столкнулись с газовой гангреной - РИА Новости, 18.11.2025
05:34 18.11.2025
Офицер ВМС объяснил, почему в ВСУ столкнулись с газовой гангреной
Деградация условий окопного быта из-за проблем с логистикой – вероятная причина появления газовой гангрены в рядах ВСУ, высказал мнение в разговоре с РИА... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
бразилия
запорожская область
лондон
вооруженные силы украины
в мире, бразилия, запорожская область, лондон, вооруженные силы украины
В мире, Бразилия, Запорожская область, Лондон, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Деградация условий окопного быта из-за проблем с логистикой – вероятная причина появления газовой гангрены в рядах ВСУ, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Серьезная проблема, о которой сейчас говорят на Западе, – это возвращение газовой гангрены в украинские окопы. Это ужасная болезнь, пожирающая ткань человека. Она появляется из-за плохих условий быта... Если болезнь теперь появилась, вероятно, они (условия - ред.) стали хуже", - считает собеседник агентства.
Он указал, что деградация условий в украинских окопах может быть связана с осложнением логистической ситуации для ВСУ.
Ранее издание Telegraph со ссылкой на неназванного иностранного врача-волонтера, работающего на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщило, что ВСУ страдают от разгула бактериальной инфекции, вызывающей газовую гангрену. Старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона в комментарии газете заявил, что смертность от газовой гангрены без своевременного вмешательства "близка к стопроцентной".
