https://ria.ru/20251118/vsu-2055615350.html
Офицер ВМС объяснил, почему в ВСУ столкнулись с газовой гангреной
Офицер ВМС объяснил, почему в ВСУ столкнулись с газовой гангреной - РИА Новости, 18.11.2025
Офицер ВМС объяснил, почему в ВСУ столкнулись с газовой гангреной
Деградация условий окопного быта из-за проблем с логистикой – вероятная причина появления газовой гангрены в рядах ВСУ, высказал мнение в разговоре с РИА... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:34:00+03:00
2025-11-18T05:34:00+03:00
2025-11-18T05:34:00+03:00
в мире
бразилия
запорожская область
лондон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989381965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36096229957a9109d59ce00b20be6ed6.jpg
https://ria.ru/20251116/naemniki-2055244042.html
бразилия
запорожская область
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989381965_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_59cc8d753845aa1fb6ae30e61d108055.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, запорожская область, лондон, вооруженные силы украины
В мире, Бразилия, Запорожская область, Лондон, Вооруженные силы Украины
Офицер ВМС объяснил, почему в ВСУ столкнулись с газовой гангреной
Офицер Фариназу: ВСУ столкнулись с газовой гангреной из-за плохих условий быта
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Деградация условий окопного быта из-за проблем с логистикой – вероятная причина появления газовой гангрены в рядах ВСУ, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Серьезная проблема, о которой сейчас говорят на Западе, – это возвращение газовой гангрены в украинские окопы. Это ужасная болезнь, пожирающая ткань человека. Она появляется из-за плохих условий быта... Если болезнь теперь появилась, вероятно, они (условия - ред.) стали хуже", - считает собеседник агентства.
Он указал, что деградация условий в украинских окопах может быть связана с осложнением логистической ситуации для ВСУ
.
Ранее издание Telegraph со ссылкой на неназванного иностранного врача-волонтера, работающего на подконтрольной ВСУ части Запорожской области
, сообщило, что ВСУ страдают от разгула бактериальной инфекции, вызывающей газовую гангрену. Старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона
в комментарии газете заявил, что смертность от газовой гангрены без своевременного вмешательства "близка к стопроцентной".