Офицер ВМС объяснил, почему в ВСУ столкнулись с газовой гангреной

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Деградация условий окопного быта из-за проблем с логистикой – вероятная причина появления газовой гангрены в рядах ВСУ, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

"Серьезная проблема, о которой сейчас говорят на Западе, – это возвращение газовой гангрены в украинские окопы. Это ужасная болезнь, пожирающая ткань человека. Она появляется из-за плохих условий быта... Если болезнь теперь появилась, вероятно, они (условия - ред.) стали хуже", - считает собеседник агентства.