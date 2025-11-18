ВСУ вставляют мины в древесную кору под Яблоково, рассказал боец

ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Российские бойцы обнаружили замаскированную мину, спрятанную в древесную кору, в ходе освобождения населённого пункта Яблоково в Запорожской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск РФ "Восток" с позывным "Моррис".

"Мы с товарищами очень внимательно смотрели под ноги — попадалось много "помадок" (небольшие мины - ред.) и замаскированных взрывных устройств. Одну из мин они спрятали прямо в коре: аккуратно вырезали кусок, вложили заряд и замаскировали обратно. Если поднять или задеть — сразу взрыв, отрыв конечностей", - сообщил "Моррис".

По словам бойца, противник рассчитывает на невнимательность штурмовых групп.

"Они думают, что мы будем смотреть в небо, отслеживать дроны. Но если не смотреть под ноги — никуда не дойдёшь, сразу погибнешь. Поэтому каждый шаг — это проверка", - подчеркнул он.