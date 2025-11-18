Рейтинг@Mail.ru
ВСУ вставляют мины в древесную кору под Яблоково, рассказал боец - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/vsu-2055615217.html
ВСУ вставляют мины в древесную кору под Яблоково, рассказал боец
ВСУ вставляют мины в древесную кору под Яблоково, рассказал боец - РИА Новости, 18.11.2025
ВСУ вставляют мины в древесную кору под Яблоково, рассказал боец
Российские бойцы обнаружили замаскированную мину, спрятанную в древесную кору, в ходе освобождения населённого пункта Яблоково в Запорожской области, рассказал... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:32:00+03:00
2025-11-18T05:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
https://ria.ru/20251118/vsu-2055614379.html
https://ria.ru/20251118/vsu-2055613538.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия
ВСУ вставляют мины в древесную кору под Яблоково, рассказал боец

ВСУ вставляют мины в древесную кору под Яблоково

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Российские бойцы обнаружили замаскированную мину, спрятанную в древесную кору, в ходе освобождения населённого пункта Яблоково в Запорожской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск РФ "Восток" с позывным "Моррис".
"Мы с товарищами очень внимательно смотрели под ноги — попадалось много "помадок" (небольшие мины - ред.) и замаскированных взрывных устройств. Одну из мин они спрятали прямо в коре: аккуратно вырезали кусок, вложили заряд и замаскировали обратно. Если поднять или задеть — сразу взрыв, отрыв конечностей", - сообщил "Моррис".
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Боевики ВСУ ликвидировали в Яблоково просивших помощи сослуживцев
05:22
По словам бойца, противник рассчитывает на невнимательность штурмовых групп.
"Они думают, что мы будем смотреть в небо, отслеживать дроны. Но если не смотреть под ноги — никуда не дойдёшь, сразу погибнешь. Поэтому каждый шаг — это проверка", - подчеркнул он.
Минобороны РФ 15 ноября сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Боевикам ВСУ в Яблоково предлагали сдаться, рассказал командир
05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала